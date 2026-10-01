SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N



SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Ayazağa Mahallesi 10636 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmazın 2880m²’lik kısmı üzerinde bulunan Spor Tesisi; Futbol Sahası (555m²), Basket Sahası (400m²) ve Tenis Kortu (550m²) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhalesi işi; Belediye Encümeninin 15/10/2026 tarih ve 1055 sayılı kararı gereği 12/11/2026 Perşembe günü saat 11:45’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel (3 yıllık) 6.480.000,00-TL+KDV, Geçici teminat bedeli 194.400,00-TL’dir.

İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 30.000,00-TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.



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