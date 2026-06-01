Olay, 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya giden Zeliha A. (31), elindeki 20 bin 200 doları bozdurmak istedi. Banka görevlilerinin yaptığı incelemede paraların sahte olduğu tespit edilince durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bir AVM’de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde bulunan paraların incelenmesinde 202 adet 100 dolarlık banknotun sahte, 1 adet 100 dolarlık banknotun ise gerçek olduğu belirlendi. Ardından şüphelinin evinde yapılan aramada 25 adet sahte 100 dolar ile 25 adet sahte 50 Euro ele geçirildi. Operasyonda toplam 227 adet sahte 100 dolar ve 25 adet sahte 50 Euroya el konulurken, sahte paraların toplam değerinin yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeliha A., “parada sahtecilik” suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.