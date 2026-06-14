İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 7 Haziran'da filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; 13 yaşındaki F.H. ve 16 yaşındaki H.A., Ayazağa Mahallesi'nde park halinde bulunan kapalı kasa bir minibüsü bagaj kısmından girerek aldı.

Kontak bölümüne makas sokarak aracı çalıştıran şüpheliler, Büyükdere Caddesi üzerinden TEM Otoyolu'na bağlanarak Arnavutköy'e gitti.

Yapılan incelemelerde çalınan kamyonetin Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde bırakıldığı tespit edildi.

İKİNCİ BİR ARAÇ DAHA ÇALDILAR

Çalışmaların devamında iki şüphelinin, aynı yöntemle başka bir minibüsü daha çaldığı belirlendi.

Çaldıkları ikinci araçla İstanbul'da yaklaşık 84 kilometre yol yapan çocuklar, yeniden Sarıyer'e döndü.

ARAÇLARIN GÜZERGAHI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine başlatılan çalışmayla Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin izini sürdü.

Bir süre devam eden takipte şüphelileri dronla da izleyen polis ekipleri, iki ayrı araçla şüphelilerin önünü keserek minibüsü durdurdu.

Reşitpaşa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda H.A. araçta yakalandı. Devam eden çalışmalarda ise, F.H. Ayazağa Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Operasyon ve şüphelilerin yakalanma anları polis dronuyla havadan görüntülendi.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yapılan incelemelerde H.A.'nın poliste daha önceden 'oto hırsızlığı' ve 'evden hırsızlık' suçlarının da aralarında bulunduğu 7 kaydı olduğu belirlendi. F.H.'nin ise çoğunluğu 'oto hırsızlığı' olmak üzere 10 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve F.H., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.