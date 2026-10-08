Olay, 8 Mayıs Cuma günü saat 02.24 sıralarında Kumköy (Kilyos) Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah T., 10 Kasım 2025'te Mehmet G.'den satın aldığı aracın yaklaşık 2 milyon 900 bin liralık bedelini ödemedi. Parasını almak isteyen Mehmet G. ile Emrah T. arasında hakaret ve tehditlerin de yaşandığı bir süreç başladı. Emrah T., Mehmet G.'yi telefon ve sosyal medya üzerinden engellerken daha sonra kendisinden şikayetçi oldu.

"GEL, BU İŞİ ÇÖZELİM" DİYEREK ÇAĞIRDI

Bir süre sonra Mehmet G. ile yeniden iletişime geçtiği belirtilen Emrah T.'nin, "Sana bir konum atacağım, gel bu işi çözelim, senin paranı vereceğim" diyerek buluşma teklif ettiği öne sürüldü. Gönderilen konuma giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra Emrah T.'yi telefonla aradı. Emrah T. ise geleceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet G., Emrah T.'nin tabancasını çıkardığı anları cep telefonuyla kaydetti. Tartışma sırasında Emrah T.'nin bir el ateş ettiği, seken merminin Mehmet G.'nin iki bacağını sıyırarak yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

JANDARMA İKİ TARAFLI ŞİKAYET ÜZERİNE İŞLEM YAPTI

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, Emrah T.'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Mehmet G. ve Emrah T. birbirlerinden şikayetçi olurken, taraflar jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"SİLAHSIZ BİR ADAMA SİLAH ÇEKİYORSUN"

Olay sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet G.'nin Emrah T.'ye, "Kafama sık, beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun, öyle mi?" dediği duyuluyor. Emrah T. ise eşine küfür edildiğini öne sürerek, "Bütün yazışmalar var bende" karşılığını veriyor. Mehmet G.'nin "Tamam, varsa çıkart" sözlerinin ardından silah sesi duyuluyor. Emrah T.'nin Mehmet G.'ye tornavidayı bırakmasını söylediği, Mehmet G.'nin ise "Oğlum, bak silahsızım" ve "Hem beni dolandırıyorsun, paramı alıyorsun, üstüne üstlük silahla mı geliyorsun" dediği anlar da görüntülere yansıyor. İkilinin tartışması, yanlarında bulunan başka bir kişi tarafından kaydediliyor. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehmet G.'nin ayrıca Emrah T.'nin araç için ödemesi gereken parayla Beylikdüzü'nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığını iddia ederek yetkililerden işlem yapılmasını istediği öğrenildi.