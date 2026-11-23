Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişinin dişi aslan gördüğünü bildirmesi üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. İhbarın ardından jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Aslanın bulunması için çalışmalar devam ederken, arama yapılan alanda ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Bölgeye aslan kostümü giyerek gelen Yusuf Yalçın, çevredekilerin dikkatini çekti.

"OLAY ŞENER ŞEN'İN FİLMİNE DÖNDÜ"

Bölgede yaşayan Emre Özay, aslanın henüz yakalanmadığını belirterek çevrede yaşayanların da gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. Toplu taşıma kullandıkları için sık sık yollarda olduklarını ifade eden Özay, ormanlık alanlarda aslanla karşılaşma ihtimaline karşı çevreyi gözlemlediklerini dile getirdi.

İstanbul'da böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Özay, yaşananları "Olay biraz Şener Şen'in filmine döndü" sözleriyle değerlendirdi. Özay, arama çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde destek vermek için bölgede bulunduklarını da ifade etti.

ASLAN KOSTÜMÜYLE ARAMALARA KATILDI

Arama çalışmalarının yapıldığı alana aslan kostümüyle gelen Yusuf Yalçın ise sabah saatlerinde haberi öğrendiğini ve yaşananlara şaşırdığını söyledi.

İçerik üreticisi olduğu için kostümünü giyerek bölgeye geldiğini belirten Yalçın, kendisinin de ekiplerle birlikte aslanı bulmaya çalıştığını ifade etti.