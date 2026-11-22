İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, mahallede aslan gördüğünü bildirerek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan incelemelerde, görüntülerde dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta ekipleri, hayvanın yakalanması için çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri ise bölgede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.