Yangın, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde bulunan bir balıkçı restoranının bacasında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bacayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına iki taraftan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken restoranın bacasında hasar meydana geldi.

BACA ALEV ALEV YANDI

Yangın sırasında restoranın bacasından yükselen alevler ve çevreyi kaplayan yoğun duman, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.