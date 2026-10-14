Sarıyer kulübünün sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bülent Bölükbaşı ve teknik ekibine, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.

Sarıyer, ligde son olarak evinde Bodrum FK'ye 4-1 mağlup olmuştu.

Bu sezon 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan toplayan Sarıyer, henüz oynanmaya devam eden 10. haftada 8'inci sırada yer alıyor.