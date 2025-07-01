İstanbul Sarıyer'de pazar günü sabah saatlerinde Kısırkaya Plajı'nda denize giren Sedat Yağız ve Enes Açıkça, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Sedat Yağız kısa sürede sudan çıkarılırken, Enes Açıkça’ya ulaşılamadı. Ekipler, günlerdir aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda, sabah saat 05.47'de Kilyos sahilinde bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Enes Açıkça'ya ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.