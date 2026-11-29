Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız motosikletle iş yerinin önüne gelen siyah kasklı 2 kişi, dönerciye tabancayla ateş açtı.

Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, saldırı sırasında restoranda bulunan Muhammet Ali A. (19) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırganlar ise motosikletle hızla bölgeden uzaklaştı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhammet Ali A., ambulansla Seyrantepe’de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 boş kovan buldu. Çevredeki araştırmalar sonucunda şüphelilerin plakasız motosikletle kaçtığı belirlendi.

Öte yandan yaralanan Muhammet Ali A.’nın daha önce 15 kez emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliklerini belirleyerek yakalanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.