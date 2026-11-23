İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu öne sürülen hayvan, bölgede endişeye neden oldu. İhbarın ardından jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri arama çalışması başlattı. Hayvanın bulunduğu bölge tespit edilirken sağ olarak yakalanması için çalışmalar sürüyor. Peki, Sarıyer'deki aslan yakalandı mı? İşte son gelişmeler...

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de güvenlik kameralarına dişi aslan olduğu iddia edilen bir hayvanın yansıması üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri arama çalışması başlattı. Hayvanın termal kamerayla da görüntülendiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşları bölgede dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran olayın ardından gözler arama çalışmalarından gelecek haberlere çevrildi. Vatandaşlar, Sarıyer'de görülen aslanın bulunup bulunmadığını merak ediyor.

SARİYER'DEKİ ASLAN YAKALANDI MI?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ihbarın ardından bölgede çalışma başlatıldığı ve ilçe birimleri aracılığıyla vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda; jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.

Valilik açıklamasında, hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiği belirtilerek sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

Arama çalışmaları sırasında aslan olduğu değerlendirilen hayvan, jandarma ekipleri tarafından termal kamerayla da görüntülendi.

ASLANI YAKALAMAK İÇİN UYGUN KOŞULLAR BEKLENİYOR

Sarıyer'de sabahın erken saatlerinde de aslanı yakalamaya yönelik çalışmalar devam etti. Ekiplerin, hayvana sakinleştirici iğneyle müdahale edebilmek için uygun mesafe ve koşulların oluşmasını beklediği öğrenildi.

Hayvanın sağ olarak yakalanması için bölgedeki çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.