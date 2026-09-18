Olay, 16 Eylül Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre K.D., aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerde 5 boş kovan buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ateş açan kişinin K.D. olduğunu belirledi. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. O anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.

KALAŞNİKOFU SÜNGERE SAKLADILAR

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. Silahın, koltuk süngeri kesilerek içine yerleştirildiği ve lacivert renkli bir çantaya saklandığı belirlendi. Kalaşnikofa el konuldu. Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği Motosikletli Polis Timleri ise bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan B.S. gözaltına alındı.

POLİSLERE DİRENEN 3 KİŞİ GÖZALTINDA

B.S.’nin gözaltına alındığı sırada görevli polislere direndikleri belirtilen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı. K.D.’nin polisteki ilk ifadesinde, "Bana 'Al sık' dediler; sıktım. Normalde başka yere eylem yapacaklardı ama neresi olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

K.D., "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı. B.S. ise "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan tutuklandı. Serkan E. ve Hakan E. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve B.D.’nin 2, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.