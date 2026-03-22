İstanbul’un Sarıyer ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak’ta park halindeki bir minibüste saat 20.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

Minibüsten yükselen alevler, bitişikte bulunan iki katlı iş yerine ve elektrikli araç şarj istasyonuna sıçradı. Yangını fark eden iş yeri çalışanları binayı hızla tahliye ederken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangın nedeniyle iş yerinin özellikle ön cephesinde hasar oluştuğu öğrenildi. Olay yerinde soğutma çalışmaları yapılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Tugay Aslan, önce bağrışma sesleri duyduklarını, ardından minibüsün yandığını fark ettiklerini belirterek, “Alevler binaya sıçradı. Kendi imkanlarımızla söndürmeye çalıştık ama başarılı olamadık. İtfaiye gelip müdahale etti” dedi.