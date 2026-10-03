Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı. 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI Kazada sürücü C.K. ile otomobilde bulunan Y.K. ve park halindeki araçlardan birinin içerisindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 6 ARAÇTA HASAR OLUŞTU Kazada park halindeki 6 araçta ve kazaya karışan otomobilde hasar meydana geldi. Araçlar, çekicilerle kaza yerinden kaldırıldı.

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