Sarıyer İstinye Mahallesi’ndeki İstinye İDO Parkı’nda bulunan 56 yaşındaki Ahmet B., çalıların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Enes Gürsu olduğunu tespit etti.

VÜCUDUNDA BİR İZE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Gürsu’nun vücudunda darp, kesici veya delici alet kaynaklı herhangi bir ize rastlanmadı.

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürsu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gürsu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.