Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki “BANDA” isimli ham petrol tankeri, 15 Ekim’de Karadeniz’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya açıklarında sürüklenerek kıyıya yakın bir noktada karaya oturdu.

Bulunduğu yerde kalan tanker için kurtarma çalışması başlatıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yürütülen çalışmaların ardından tankerin karaya oturduğu noktadan çıkarılarak yeniden yüzdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz’de ağır hava koşulları nedeniyle karaya oturan 238 metre boyundaki Liberya bayraklı Banda tankeri, İstanbul Sarıyer Kısırkaya açıklarında yürütülen çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü” ifadeleri kullanıldı.

OPERASYONA ÇOK SAYIDA KURTARMA ARACI KATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, kurtarma çalışmasının su altı incelemelerinin ardından uzman ekipler ve çeşitli deniz araçlarının katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda Kıyı Emniyeti’ne bağlı balık adam ekibinin su altı incelemesinin ardından kurtarma uzmanı, KEGM-4 botu, Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-8 ve Şark römorkörleri görev aldı.

Yetkililer, söz konusu çalışmalar sonucunda tankerin bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürülmesinin sağlandığını bildirdi.