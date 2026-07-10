Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Poligon Mahallesi’nde kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle mağduriyet yaşandığını belirten vatandaşların mülkiyet hakkı sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle meclis başkanlığına soru önergesi sundu.

MÜLKİYET HAKKI PAZARLIK KONUSU DEĞİLDİR

Zeybek yaptığı açıklamada, afet riskine karşı güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla çıkarılan 6306 sayılı Kanun’un, Poligon Mahallesi'nde vatandaşların mülkiyet hakkını tartışmalı hale getirecek biçimde uygulandığını öne sürdü.

Sarıyerli vatandaşlara seslenen Zeybek, "Sarıyerli komşularım, yalnız değilsiniz; hakkınızı ve hukukunuzu her koşulda savunacağım" diyerek sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını belirtti. Bakanlığa açık çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı; şeffaf olmayan ihale süreçlerinin, gerçek değerin altında yapıldığı iddia edilen satışların ve hak sahiplerinin yeterince bilgilendirilmeden yürütülen işlemlerin tek tek aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

"TAPU SAHİPLERİNİN RIZASI DIŞINDA İŞLEM YAPILDI" İDDİASI

On yıllardır bölgede yaşayan ve tapusu elinde olan vatandaşların, evlerinin satışa çıkarıldığını kendilerine yapılan doğrudan bir tebligatla değil, muhtarlık kanalıyla öğrendikleri belirtildi.

Önerge metninde, 19 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen pay satış ihalesine yalnızca iki şirketin katıldığı ve rekabetçi bir ortamın oluşmadığı ifade edildi. Taşınmazlar için metrekare başına yaklaşık 41.200 TL gibi piyasa rayiçlerinin oldukça altında değerlemeler yapıldığı ve bazı hak sahiplerinin hesaplarına, rızaları dahi alınmadan para yatırılarak fiili bir mülkiyet devri yoluna gidildiği iddia edildi.

BAKAN MURAT KURUM'A 8 SORU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle şu sorular yöneltildi: