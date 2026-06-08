Olay, dün Sarıyer’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir araçtan silah gösterildiğinin belirlenmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler araç plakasında yaptıkları incelemede sürücünün E.K. olduğunu tespit etti. SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Kimliği belirlenen E.K., ekiplerin adresine düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı silaha yönelik incelemede ise silahın oyuncak olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.K.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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