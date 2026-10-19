İstanbul Sarıyer’de 11 Ekim Pazar günü trafikte seyir halindeyken akılalmaz bir magandalık olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.B. (29) isimli sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracından inerek trafikte ilerleyen başka bir otomobile saldırdı.

"BABA ÇABUK" FERYATLARI KAMERADA

Gözü dönen saldırgan B.B., saldırdığı otomobilin camını yumruklayarak kırdı. O sırada araç içerisinde bulunan kadının çığlık attığı, küçük çocuğun ise korkudan ağlayarak "Baba çabuk, kaçalım" diye feryat ettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü, gaza basarak olay yerinden hızla uzaklaşmayı başardı.

REKOR CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU

Sosyal medyaya ve basına yansıyan dehşet görüntülerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti. Kimliği kısa sürede tespit edilen B.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliye 'Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan magandanın kullandığı araç da 60 gün boyunca trafikten menedildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.B., 'Tehdit’, 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.