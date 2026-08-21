Sarıyer ilçesine bağlı Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Beşiktaş yönünde ilerleyen İslam A. (31) yönetimindeki 34 HY 1032 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, Sarıyer yönünde seyir halinde olan Cem O. (57) idaresindeki 34 PUR 576, Nizam Arda G. (29) yönetimindeki 34 CAY 813 ve Ali A. (43) kontrolündeki 34 DND 43 plakalı otomobillere çarptı.

SÜRÜCÜNÜN BİLEĞİ KIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan sürücü İslam A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İslam A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan sürücülerden İslam A. ile Ali A.’nın birer suç kaydının olduğu tespit edildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

4 aracın karıştığı kazayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İslam A.’nın kullandığı otomobilin ani bir şekilde kontrolden çıkarak karşı şeride geçtiği ve karşı yönden gelen araçlara çarptığı anlar net bir şekilde yer aldı.