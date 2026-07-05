İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Türkiye’nin ilk gece maratonu organizasyonu gerçekleştirildi. 32 farklı ülkeden toplam 370 sporcunun katıldığı yarış, Sarıyer sokakları ve İstanbul Boğazı kıyısında gece boyunca devam etti. Çayırbaşı Stadı önünde saat 22.00'de verilen startla başlayan organizasyon, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.

Türkiye’de ilk kez gece vaktinde düzenlenen bu özel spor organizasyonu; 42 kilometrelik etapta 4 kişilik takım, yarı maratonda 2 kişilik takım ve bireysel 10 kilometre olmak üzere toplam üç ayrı etaptan oluştu. Sporcular, Boğaz hattı boyunca belirlenen parkurlarda derece elde edebilmek adına sabaha kadar mücadele etti.

8 YILLIK HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Organizasyonun sorumlularından Prof. Dr. Umut Başoğlu, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk gece maratonunu organize etmekten mutluluk duyduklarını belirtti. Başoğlu, 8 yıl önce kurdukları hayali gerçeğe dönüştürerek yaşadıkları bölge olan Sarıyer'de sporu ve doğayı bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye'nin birçok noktasında yarı maraton ve normal maraton yarışlarının genellikle gündüz saatlerinde organize edildiğine dikkat çeken Başoğlu, bu formatı ilk kez geceye taşıdıklarını ve katılım oranının çok değerli olduğunu vurguladı. Başoğlu ayrıca, bayrak maraton yarışmasını daha ilginç hale getirmek için farklı takım etapları uyguladıklarını da sözlerine ekledi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gece boyunca süren yoğun mücadelenin ardından etapları başarıyla tamamlayan ve dereceye giren sporcular belirlendi. Maratonun bitiş çizgisine ulaşılmasının ardından, kazanan sporcular için bir ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren atletlere ödüllerinin takdim edilmesiyle birlikte Türkiye'nin ilk gece maratonu organizasyonu sona erdi.