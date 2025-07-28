İstanbul’un Sarıyer ilçesi Bahçeköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Yol kenarındaki ormanlık alanda yürüyen bir vatandaş, çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polise bildirdi.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLİP BANTLANMIŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle çevirerek olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. İncelemede, cesedin 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu, başına siyah bir çöp poşeti geçirilip bantlandığı tespit edildi.

RUSÇA NOT BULUNDU

Cesedin yanında siyah askılı bir çanta, içinde cep telefonu, İstanbulkart, bir miktar para ve kişisel eşyalar bulundu. Ayrıca yerde Rusça yazılı bir not da dikkat çekti.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, boğularak öldürüldüğü değerlendirilen ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için çok yönlü soruşturma başlattı.