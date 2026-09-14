Oyuncu Mert Yazıcıoğlu, özel hayatında yeni bir döneme girerken yaşam düzeninde de değişikliğe hazırlanıyor. Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte Zekeriyaköy’de villa arayışına giren Yazıcıoğlu’nun, bir dönem yaşadığı Sarıyer bölgesine yeniden dönmeyi planladığı öğrenildi.

ROTAYI YENİDEN SARIYER’E ÇEVİRDİ

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; Mert Yazıcıoğlu, geçmişte Sarıyer’in Uskumruköy bölgesinde yaşamıştı. O dönemde yaşadığı bazı olayların ardından bölgeden taşınan ünlü oyuncunun, aradan geçen zamanın ardından yeniden Sarıyer taraflarına dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Yazıcıoğlu’nun bu kez tercihi ise Zekeriyaköy oldu.

BİRLİKTE VİLLA BAKIYORLAR

Zeynep Artukmaç ile mutlu birlikteliğini sürdüren Mert Yazıcıoğlu’nun sevgilisiyle birlikte bir süredir Zekeriyaköy’de villa baktığı öğrenildi.

Çiftin bölgede beğendikleri evleri tek tek gezerek incelediği ve kendileri için uygun bir seçenek aradığı belirtildi. Yazıcıoğlu ile Artukmaç’ın yeni bir eve taşınma planının nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.