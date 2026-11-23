İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan dişi aslan paniği gündemdeki yerini koruyor. Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı güvenlik kameralarına yansıyan hayvanın bulunması için ekiplerin başlattığı çalışmalar sürüyor.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 18.00 sıralarında aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği bildirildi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, jandarma ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Gece boyunca termal kameralı dronlarla ormanlık alanlarda arama yapıldı. Hayvanın konumu bir süre tespit edilse de daha sonra izine ulaşılamadı.

BELGRAT ORMANI'NDA GİRİŞLER KAPATILDI

Arama çalışmaları Uskumruköy çevresiyle sınırlı kalmadı. Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy'ü de kapsayacak şekilde genişletilen çalışmalar kapsamında Belgrad Ormanı araç ve yaya girişine kapatıldı.

Aslanın nereden geldiği ve kime ait olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'de bireysel olarak aslan beslenmesinin yasak olması da hayvanın olası bir özel mülkten kaçmış olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

YASEMİN TATLISES: ÖNÜME ASLAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede yaşayan ünlü isimlerden Yasemin Tatlıses de yaşadığı endişeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

İdo Tatlıses'in eşi olan ve Zekeriyaköy'de yaşayan Tatlıses, otomobiliyle ormanlık bir yolda ilerlerken çektiği görüntüyü Instagram hikâyesinde yayımladı. Arama bölgesinin yakınında bulunması nedeniyle dikkat çeken paylaşımına, "Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum ya, şaka gibi" notunu ekledi.

Tatlıses, paylaşımında yalnızca yaşadığı korkuyu dile getirmekle kalmadı, aslanın sahibine yönelik de tepki gösterdi.

Ünlü isim, "Yani nereden kaçtı, nasıl kaçtı bilmiyorum ama biri evinde besleyecek zihniyetteyse umarım o da tespit edilip bulunur" ifadelerini kullandı.

AVATAR ATAKAN DA GÜNDEM OLMUŞTU

Sarıyer'deki aslan arayışı, bölgede yaşayan başka tanınmış isimlerin paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Survivor yarışmasıyla tanınan Avatar Atakan, arama çalışmaları sırasında aslanla aralarında yaklaşık 150-200 metre mesafe bulunduğunu söyleyerek dikkat çekmişti.

Bölgede yaşayanların tedirginliği sürerken, ekiplerin kayıp dişi aslanı bulmak için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.