İstanbul Sarıyer Maslak’ta dün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası korku dolu anlara sahne oldu. Otomobille çarpışan motosikletin duraktaki İETT otobüsüne vurmasının ardından yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buğra K. (23) idaresindeki 34 PBM 853 plakalı motosiklet, Yusuf A. (58) yönetimindeki 34 HPE 103 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, o sırada durakta yolcu indiren Abdulkerim O. (48) yönetimindeki 34 HO 2734 plakalı İETT otobüsünün sağ arka kısmına çarptı.

SÜRÜCÜ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI, SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET YOLCULARA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Buğra K. otobüsün altında sıkışırken, kontrolden çıkarak sürüklenen motosiklet ise otobüsten henüz inen yolcuların da aralarında bulunduğu 3 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Buğra K. ile Efe Batuhan A. (19) ambulansla Seyrantepe Hastanesi’ne kaldırılırken, Sedanur Ü. (27) ile E.K. (22) ise Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Efe Batuhan A.’nın hayati tehlikesine ilişkin durumun netleşmediği, diğer 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İETT ŞOFÖRÜ YAŞANANLARI ANLATTI: "AYNADAN BAKTIĞIMDA 2 YOLCUYU YERDE GÖRDÜM"

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan İETT şoförü Abdulkerim O., yolcu indirmek için durağa yanaşıp kapıları açtığı sırada aracın arka kısmından gelen sesle irkildiğini söyledi. Aynadan baktığında orta kapıdan inen 2 yolcunun yerde yattığını fark ettiğini belirten Abdulkerim O., ifadesinde şunları kaydetti:

"Araçtan inip çevreyi kontrol ettiğimde, motosikletin arkadaki otomobilin sağ ön çamurluğuna, ardından da benim aracımın sağ arka kısmına çarptığını gördüm. Motosiklet fırlayarak otobüsün ön lastiğine kadar sürüklenmişti. Motosiklet sürücüsü ise otobüsün arka kısmında, aracın altında sıkışmıştı."

Kazada yara almadığını belirten İETT şoförü Abdulkerim O., kimseden şikayetçi olmadığını ifade etti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan dehşet anları çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpması, sürücünün aracın altında kalması ve otobüsün altından fırlayarak sürüklenen motosikletin yolculara çarptığı anlar yer aldı. Kayıtlarda kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görüldü. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.