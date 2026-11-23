İstanbul Sarıyer’de dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine arama yapılan bölgeye Yusuf Yalçın aslan kostümüyle geldi. İçerik ürettiğini söyleyen Yalçın, kendisinin de aslanı bulmaya çalıştığını belirtti.

Uskumruköy Mahallesi’nde bir kişinin aslan gördüğü yönündeki ihbarının ardından jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

“İÇERİK ÜRETTİĞİM İÇİN KOSTÜMÜMÜ GİYİP GELDİM”

Yusuf Yalçın, sabah haberleri gördükten sonra bölgeye geldiğini anlatarak, “İçerik ürettiğim için kostümümü giyip geldim. Ben de sizler gibi aslanı bulmaya çalışıyorum. Kimseye zarar gelmeden aslan uyutulur, etkisiz hale getirilir inşallah. Sadece iğnelerle yakalanmasını istiyorum” dedi.

“OLAY BİRAZ ŞENER ŞEN'İN FİLMİNE DÖNDÜ”

Bölgede yaşayan Emre Özay ise toplu taşıma kullandıkları için yollarda olduklarını, ormanlık alanlarda aslanı görebileceklerini düşünerek çevreye baktıklarını söyledi.

Özay, “Böyle bir şeye ilk defa denk geldim. İstanbul'da aslan, olay biraz Şener Şen'in filmine döndü. Aramalar için destek gerekirse diye buralardayız” ifadelerini kullandı.