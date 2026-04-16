SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARIZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/66 Esas

DAVALI : HASAN HÜSEYİN KAYA,Mehmet ve Nuriye Oğlu 30/07/1967 doğumlu

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/09/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, yenileme tensip zaptıve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

