Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar... Gün içinde neredeyse her odada bir cihazı şarj ediyoruz. Ancak çoğumuzun ortak bir alışkanlığı var: Cihazın şarjı %100 olduğunda telefonu alıyor, şarj aletini ise günlerce o prizde takılı bırakıyoruz. "Altı üstü küçük bir kablo, ne zararı olabilir ki?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen alışkanlık hem cüzdanınıza hem de ev güvenliğinize gizlice zarar veriyor. İşte her gün yaptığımız o büyük hatanın perde arkası.

TAKILI OLMASA BİLE ŞARJ YEMEYE DEVAM EDİYOR

Evet, yakar. Tıp dünyasında veya mühendislikte buna "vampir güç" ya da "bekleme modu tüketimi" deniyor. Şarj aletinizin içinde, prizden gelen yüksek voltajı telefonunuzun pillerine uygun seviyeye düşüren küçük bir transformatör bulunur. Şarj aleti prize takılı olduğu sürece, ucunda bir telefon olmasa bile bu sistem aktif kalır ve şebekeden elektrik çekmeye devam eder.

Tek bir şarj aletinin tükettiği enerji çok küçük görünebilir; ancak evde açıkta bırakılan elektrikli diş fırçası, tablet, bilgisayar ve telefon şarj aletleri bir araya geldiğinde, yıl sonunda faturanıza hiç de küçümsenmeyecek bir yük bindirir. Cebinizden çıkan para bir yana, bu durum tamamen israf edilen küresel bir enerji anlamına gelir.

ÖMRÜNÜ KENDİ ELİNİZLE KISALTIYORSUNUZ

Şarj aletleri 7 gün 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Sürekli prizde kalan bir adaptör, evdeki diğer beyaz eşyalar açılıp kapandığında yaşanan ani voltaj dalgalanmalarına doğrudan maruz kalır. Bu durum, şarj aletinin içindeki hassas elektronik bileşenlerin normalden çok daha hızlı yıpranmasına ve yaşlanmasına neden olur. Zamanla performansını kaybeden adaptörler aşırı ısınmaya, hatta cihazınızı şarj ederken bataryasına zarar vermeye başlayabilir.

YANGIN VE ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR

Günümüzdeki modern ve orijinal şarj aletleri oldukça gelişmiş güvenlik protokollerine sahiptir. Ancak piyasada satılan kalitesiz, taklit veya eskiyen şarj aletleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Sürekli prizde kalan kalitesiz bir adaptörün içten içe erimesi, kıvılcım çıkarması ve hatta küçük çaplı ev yangınlarına sebebiyet vermesi, tahmin ettiğinizden çok daha olası bir senaryodur.

Bunun yanı sıra, boşta sallanan şarj kablosunun metal ucunun halıdaki nemle, suyla ya da metal bir objeyle (anahtar, bozuk para, takılar) temas etmesi ani bir kısa devreye yol açabilir.

ÇOCUKLAR VE HAYVANLARA DİKKAT EDİN

Eğer evinizde emekleyen bir bebek veya meraklı bir evcil hayvan varsa, prizde unutulan şarj kabloları adeta birer saatli bombaya dönüşebilir. Yerde veya koltuk kenarında sarkan renkli kablolar çocukların ilgisini çeker; kabloyu ağza götürmek, çekiştirmek veya prize müdahale etmeye çalışmak geri dönüşü olmayan elektrik çarpması kazalarına zemin hazırlar. Aynı durum, kabloları kemirmeyi çok seven kedi ve köpekler için de büyük bir hayati risk taşır.

ALIŞKANLIĞINI ŞİMDİ DEĞİŞTİREN KAZANIYOR

Modern dünyada güvenlik standartları çok yükselmiş olsa da, prizde şarj aleti bırakmanın bize sağladığı hiçbir fayda yokken, getirdiği riskler oldukça gerçektir. Telefonunuzu şarjdan çıkardıktan sonra adaptörü de prizden çekmek sadece birkaç saniyenizi alır. Bu küçük alışkanlık sayesinde:

-Faturanızdaki gereksiz elektrik tüketiminin önüne geçebilir,

-Şarj aletinizin ömrünü uzatabilir,

-Olası kısa devre ve yangın risklerini engelleyebilir,

-Çocuklarınızı ve evcil dostlarınızı ev kazalarından koruyabilirsiniz.

Küçük bir hareketle evinizde hem güvenliği hem de tasarrufu sağlamak tamamen sizin elinizde.