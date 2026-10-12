Olay, IndiGo'nun 6E6115 sefer sayılı Airbus A321neo tipi yolcu uçağında meydana geldi. Hindistan Delhi'den Chennai'ye gitmek üzere havalanan uçakta, bir yolcunun çantasında veya elinde bulunan elektronik cihaz henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkarmaya ve alev almaya başladı. Kabinde duman ve yanık kokusunun yayılması üzerine yolcular arasında büyük panik yaşandı. Kabin görevlileri, yangın söndürücülerle alevlere müdahale ederek yangının koltuklara ve uçağın iç kaplamalarına yayılmasını önledi.

HAYDARABAD'A ACİL İNİŞ YAPTI

Kabin ekibinin durumu pilota bildirmesinin ardından güvenlik prosedürleri devreye alındı. En yakın uygun havalimanlarından Haydarabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak, buraya güvenli şekilde acil iniş yaptı. IndiGo tarafından yapılan açıklamada, kabin ekibinin eğitimlerine uygun biçimde müdahale ettiği ve yolcuların Chennai'ye ulaştırılması için yedek uçak tahsis edildiği bildirildi. Yangına, taşınabilir şarj cihazının (powerbank) lityum iyon bataryasının neden olmuş olabileceği değerlendirilirken olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.