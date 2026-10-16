Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektronik cihazların güç kaynakları ve bağlantı kablolarına yönelik yeni teknik şartları içeren tebliği 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımladı. Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olarak yürürlüğe konulan düzenleme; elektronik atık miktarını azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve farklı tüketici elektroniği ürünleri arasında ortak şarj altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

YENİ ŞARJ TEBLİĞİ HANGİ ÜRÜNLERİ KAPSIYOR?

Yayımlanan tebliğ, yalnızca akıllı telefon ve tabletlerin şarj adaptörlerini kapsamakla sınırlı kalmıyor. Dizüstü bilgisayarlar, tüketici elektroniğinde kullanılan harici güç kaynakları, kablosuz şarj cihazları, kablosuz şarj pedleri ve taşınabilir bataryaların şarj üniteleri doğrudan mevzuat kapsamına alındı. Ayrıca her iki ucunda USB Tip-C arayüzü bulunan tüm bağlantı ve aktarım kabloları için de zorunlu teknik kriterler getirildi.

USB-C KABLOLARDA 60 VE 240 WATT GÜÇ SINIFLANDIRMASI

Yeni teknik standartlar doğrultusunda, USB-C kabloların taşıyabildiği azami elektriksel güç kapasitesi kullanıcılar tarafından doğrudan görülebilecek. Tebliğe göre kapsam dahilindeki kablolar 60 watt veya 240 watt güç kapasitesi seviyelerine göre sınıflandırılacak ve bu değerler kablonun bağlantı uçlarında açıkça belirtilecek. Bu etiketleme sistemi, tüketicilerin cihazlarının ihtiyaç duyduğu elektriksel güce uygun kabloyu seçmesini kolaylaştırırken yetersiz akım veya aşırı yükleme kaynaklı teknik riskleri en aza indirecek.

Tebliğin temel omurgasını, Avrupa Birliği'nin 2025/2052 sayılı düzenlemesiyle uyumlaştırılan ortak adaptör kuralları oluşturuyor. Yeni standartlar, kapsama giren uygun harici güç kaynaklarında USB Tip-C ve USB Güç Dağıtımı (USB-PD) teknolojilerinin temel alınmasını şart koşuyor. Böylece kullanıcıların farklı marka ve kategorideki elektronik ürünleri tek bir ortak adaptörle şarj edebilmesi sağlanacak. Ancak pazar genelindeki tüm elektronik cihazlar aynı bağlantı noktasına zorlanmayacak; belirli ürün grupları için teknik istisnalar uygulanacak.

YENİ KURALLAR TÜKETİCİLER İÇİN NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tebliğin genel amaç ve geçiş hükümlerini kapsayan maddeleri 16 Ekim 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Ürünlerin teknik tasarımına ilişkin bağlayıcı şartların büyük bölümü ise 14 Aralık 2028 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Geçiş takvimi uyarınca yüksek güçlü USB-PD güç kaynakları 14 Aralık 2030'a, belirli koşulları karşılayan yedek parça niteliğindeki donanımlar ise 14 Aralık 2033'e kadar mevcut düzenlemeler çerçevesinde piyasaya sunulabilecek. Düzenleme, tüketicilerin ellerindeki mevcut şarj cihazlarını derhal değiştirmesini gerektiren bir zorunluluk getirmiyor.

Düzenleme sahadaki tüm elektrikli ve elektronik cihazları kapsamıyor. Kesintisiz güç kaynakları (UPS), belirli tıbbi cihazlara özel harici besleme üniteleri ve otonom cihazların kendi kendine şarj olmasını sağlayan istasyonlar kapsam dışı tutuldu. Tebliğ doğrudan üretici ve ithalatçı şirketlere yönelik teknik kriterleri içerdiğinden, ilgili firmaların 2028 yılına kadar ürün tasarımlarını ve uygunluk testlerini yeni mevzuata uyarlaması gerekiyor.