Yeni nesil batarya mimarisine sahip elektrikli otomobillerin şarj süreleri 4 dakika 22 saniyeye kadar gerileyerek yeni bir eşiği aştı. Daha önce yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşmak için 40 dakikayı bulan bekleme süreleri, yüksek akımlı yeni altyapılar sayesinde dakikalar seviyesine indi.

DÖRT DAKİKALIK ŞARJ REKORU NASIL ELDE EDİLDİ?

Elektrikli araç sektöründe uzun dolum süreleri kullanıcıların en büyük tereddüt noktalarından biri olmaya devam ederken, lityum batarya kimyasındaki yeni adımlar süreci hızlandırdı. Geliştirilen "Golden Brick" batarya teknolojisi, hücrelerin aşırı ısınmadan çok yüksek akımı emmesini sağlayarak dolum hızını rekor seviyeye taşıdı. Bu donanımı kullanan Lynk & Co 10 EV, yüzde 10 seviyesinden yüzde 70 doluluğa yalnızca 4 dakika 22 saniyede ulaşarak listenin birinci sırasına yerleşti.

Dakikalarla ölçülen şarj hızlarının arkasında 800 volt ve üzeri elektrik altyapısı yer alıyor. Sistem voltajının 897 volta kadar çıkarılması, kablo ve batarya üzerinde oluşan termal yükü kontrol altında tutarak sürekli yüksek güç aktarımına izin veriyor. İstasyon tarafında 350 kW ile 525 kW aralığındaki yüksek çıkış gücüne sahip DC hızlı şarj üniteleri, bataryaların dakikalar içinde yüksek doluluk oranlarına erişmesini mümkün kılıyor.

EN HIZLI ŞARJ OLAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL HANGİSİ?

Zirvedeki modelin hemen ardından gelen DENZA Z9GT EV, geliştirdiği "FLASH Charging" sistemiyle yüzde 10'dan yüzde 97 doluluğa 9 dakikada ulaşarak dikkat çekti. XPeng ve Xiaomi modelleri ise yüzde 10-80 aralığını 12 dakikada tamamlayarak pazarın ön sıralarında yer aldı. Xiaomi SU7 Max, 897 voltluk mimarisi ve 5.2C şarj katsayısıyla yüksek kapasiteli dolumu kısa sürede tamamlayan öne çıkan modeller arasında kayıtlara geçti.

GELENEKSEL OTOMOTİV DEVLERİNİN PERFORMANSI

Avrupalı ve Güney Koreli üreticiler de yüksek hızlı şarj yarışında yerini koruyor. Porsche Taycan, Hyundai IONIQ 6 ve Kia EV6 gibi modeller yüzde 10'dan yüzde 80 seviyesine ortalama 18 dakikada ulaşıyor.

Volvo EX60 ve smart #5 modelleri ise 370 kW ve 400 kW şarj kapasiteleri sayesinde 16 ile 18 dakika aralığında bataryalarını doldurabiliyor.

EN HIZLI ŞARJ OLAN 12 ELEKTRİKLİ ARAÇ LİSTESİ

Yeni nesil batarya ve şarj altyapılarına göre belirlenen en hızlı 12 modelin dolum süreleri şu şekilde sıralandı: