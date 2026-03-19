Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi Yedi Eylül Caddesi'ndeki lityum pil ve batarya yenilemesi yapılan iş yerinde, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre; şarjdaki bir bataryanın patlaması nedeniyle yangının çıktığı belirtildi. İş yeri çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışanlar tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.