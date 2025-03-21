Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve geçen yıl vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi ile Adem amca ve Yaren leyleği ziyaret etti.

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aydilge, "Adem amca ve Yaren, masal kahramanı gibi ama ne şanslıyız ki gerçek' dedi.