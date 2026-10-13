Şarkıcı Bayhan, Almanya’daki çocukluk yıllarına ilişkin deneyimlerini paylaştı. Çocuk esirgeme kurumunda büyüdüğü döneme değinen sanatçı, bakımını üstlenen rahibelerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"KİLİSE DE FLÜT ÇALDIM"

Bayhan, o yılları şu sözlerle anlattı:

"-Almanya'dayken Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım ve orada rahibeler bizi büyüttü. Bir yıla yakın ve ben kilise de flüt çaldım. Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır. Herhangi bir bilgi ve yaşanmışlık olmadığı için benim kaderim bana onu sunmuş."

Bayhan’ın açıklamaları, Almanya’da geçen çocukluk dönemine ve o yıllarda yaşadığı deneyimlere ışık tuttu. Sanatçının rahibeler tarafından yetiştirildiğini ve kilisede müzikle iç içe olduğunu anlatması dikkat çekti.