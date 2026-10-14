Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, çocuklarının eğitimi için yeni bir plan yaptı. 2027 yılına yönelik hazırlıklarını sürdüren çiftin, önümüzdeki dönemde zamanlarının büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi bekleniyor.

ÖZLEM ADA ŞAHİN'DEN “YENİ BAŞLANGIÇLAR” PAYLAŞIMI

Özlem Ada Şahin, ailesiyle birlikte verdiği pozu “Yeni başlangıçlar” notuyla paylaştı. Berkay ise kızlarıyla verdiği aile fotoğrafını “Var mı benden zengini” notuyla paylaşarak ailesinin kendisi için taşıdığı değeri ve sevgiyi dile getirdi.

ÇOCUKLARININ OKUL KAYITLARI ONAYLANDI

Çocuklarının eğitimini Dubai'de sürdürmeyi planlayan çiftin okul seçimlerinin onaylandığı belirtildi. 2027 planı doğrultusunda Berkay ve Özlem Ada Şahin'in günlerinin büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi, ihtiyaç halinde ise Türkiye ile Dubai arasında gidip gelmesi bekleniyor.