Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Berksan, uzun zaman sonra görüntülendiği etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan ünlü isim, karşı tarafın verdiği detaylar nedeniyle tamamen ikna olduğunu söyledi. Berksan’ın “Böbreğimi bile verebilirdim” sözleri dikkat çekti.

HANDE YENER KONSERİNDE ANLATTI

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Berksan, dün akşam katıldığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sohbet sırasında yaşadığı dolandırıcılık olayını ilk kez anlatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''DOLANDIRILAN SALAK BENİM''

Dolandırıldığını esprili bir dille anlatan Berksan, “Evet! O salak benim!” diyerek yaşadığı olayı anlattı. Ünlü isim, olaydan bir gece önce arkadaşlarıyla Organize İşler: Sazan Sarmalı filmini izlediklerini ve ertesi gün benzer bir olayın kendi başına geldiğini söyledi.

Yaşadığı olay sonrası karakolluk olduğunu ifade eden şarkıcı, “Şaka yapmıyorum. Ertesi gün aynı karakoldaymışım filmin çekildiği yerde. Karakolda emniyetçiler de güldü. İyi niyetimizin kurbanı olduk diyelim” ifadelerini kullandı.

''BÖBREĞİMİ BİLE VEREBİLİRDİM''

Dolandırıcıların kendisini yurt dışındaki bir akrabası üzerinden kandırdığını belirten Berksan, verilen bilgilerin ve detayların oldukça inandırıcı olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, “Yurt dışından akrabam olduğunu söylediği ve detay bildiği için para gönderdim. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdim” dedi.

Berksan’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı benzer dolandırıcılık yöntemlerinin son dönemde arttığına dikkat çekti.