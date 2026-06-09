Şarkıcı Çelik, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce konser gelirleriyle mahalle bakkallarındaki veresiye borçlarını kapatmasıyla gündeme gelen sanatçı, bu kez Samsun'da örnek bir dayanışma sergiledi.

İddiaya göre Çelik, İlkadım ilçesinde yaşamını geri dönüşüm malzemeleri toplayarak sürdüren Serpil Hanım'a destek olmak amacıyla sokaklara çıktı. Kimliğini ön planda tutmadan hareket eden sanatçı, bir süre kağıt toplayarak Serpil Hanım'ın yükünü hafifletmeye çalıştı.

Sessizce gerçekleştirdiği yardımın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada da ilgi gördü. Ünlü sanatçının gösterişten uzak tavrı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarla kurduğu dayanışma, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.