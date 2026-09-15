Türkiye’de “Tuttu Fırlattı Kalbimi” şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan Gökçe Dinçer, müzisyen Aras Yıldıran ile evlendi. Beşiktaş’ta nikah masasına oturan çiftin evliliği sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Gökçe Dinçer ve Aras Yıldıran’ın nikah törenine aileleri ve yakın dostları katıldı. İkilinin daha önce müzik çalışmalarında da birlikte yer aldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ’TA NİKAH MASASINA OTURDULAR

Gökçe Dinçer ile Aras Yıldıran, Beşiktaş’ta düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Özel hayatlarını gözlerden uzak sürdüren çiftin evlilik haberi, yapılan sosyal medya paylaşımlarının ardından duyuldu. Çift, nikah töreninde aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Aras Yıldıran ile yaptığı evlilik, Gökçe Dinçer’in ikinci evliliği oldu. Şarkıcı daha önce diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Gökçe Dinçer ile Bülent Gençer’in evliliği 2024 yılında sona ermişti.

İLK EVLİLİĞİNİ YURT DIŞINDA YAPMIŞTI

Gökçe, geçmişte yaptığı açıklamada ilk evliliğini yurt dışında gerçekleştirdiğini ve düğün yapmadıklarını anlatmıştı. Şarkıcı, evliliğini uzun süre birçok kişinin bilmediğini de ifade etmişti. İlk evliliğini “içgüdüsel bir evlilik” olarak nitelendiren Gökçe, kendisinin ve eski eşinin evlilikten çekindiğini ve bu nedenle düğün yapmayı tercih etmediklerini söylemişti.

Gökçe, ilk evliliğiyle ilgili açıklamasında evlilik kararını merak duygusuyla aldıklarını belirtmişti. Yurt dışında evlendiklerini söyleyen şarkıcı, evlendiğini ertesi gün unuttuğunu da ifade etmişti. Gökçe, o dönem yaptığı açıklamada evliliklerini hissetmemek için düğün yapmadıklarını ve düğün fikrinin kendilerine ürkütücü geldiğini dile getirmişti.