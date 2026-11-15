Şarkıcı Göksel'in Avrupa turnesi kapsamında gerçekleştirdiği Mannheim ve Brüksel konserlerinde vize sorunu yaşandı. Sanatçı, orkestra ekibinin toplu şekilde vize alamadığını açıkladı. Yaşanan aksaklığa rağmen konserleri iptal etmek istemediğini belirten Göksel, sahnede dinleyicilerine seslendi. Göksel, "Ekip arkadaşlarımın topluca vize engeline takılmasına rağmen bu konserlerimizi iptal etmek hiç içimden gelmedi. Sizlerle buluşmayı o kadar çok istedim ki" ifadelerini kullandı. ÖZEL PROJELERİYLE DİNLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI Göksel, Mannheim ve Brüksel konserlerinde Tuluğ Tırpan ile uzun zamandır üzerinde çalıştıkları özel projeyi hayata geçirerek dinleyicilerinin karşısına çıktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.