Yalova'da şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün ölümüyle ilgili davada "yalan tanıklık" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilen Sultan Nur Ulu hakkında daha önce kaldırılan adli kontrol tedbiri, mahkemenin ek kararıyla yeniden yürürlüğe girdi.

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Gül Tut (Güllü), 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sultan Nur Ulu hakkında ise "Yalan tanıklık" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülter, annesini tasarlayarak öldürme suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İLK DURUŞMADA ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILMIŞTI

Dosyası ayrılan Sultan Nur Ulu'nun yargılandığı davanın ilk duruşması, 11 Kasım'da Yalova 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, müşteki avukatlarının taleplerini değerlendirdikten sonra Güllü'nün ölümüne ilişkin davada verilen kararın kesinleşmesinin beklenmesine hükmetti. Ayrıca Sultan Nur Ulu hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, kararın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Dosyaya sunulan ve teknik inceleme yapılması amacıyla TÜBİTAK'a gönderilen delillerin ardından mahkeme ek karar aldı. Bu kararla Sultan Nur Ulu hakkında daha önce kaldırılan adli kontrol tedbiri yeniden uygulanmaya başlandı.

Hakkında yeniden yurt dışına çıkış yasağı getirilen Sultan Nur Ulu, KKTC'ye gitmek üzere geldiği havalimanında karardan haberdar oldu.