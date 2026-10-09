Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı. Tek sanık olarak yargılanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararı duyan Gülter'in duruşma salonunda ağladığı görüldü.

DURUŞMADA KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEME GELDİ

Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Güllü'nün kardeşi Kader Tut'un avukatları, olay gecesine ait kamera görüntülerini mahkemeye sundu. Avukatlar, görüntülerde Tuğyan Ülkem Gülter'in, Güllü lavabodayken Sultan'a “Şişt, şişt, Malkata'yı açalım öyle oynasın” dediğini, Güllü'nün ise lavabodan çıktıktan sonra “Aç, aç, aç” diye seslendiğini öne sürdü. Avukatlar, Sultan'ın da sanık olarak yargılanmasını ve Gülter'in tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

GÜLTER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları ise görüntülerde Güllü'nün duvarlardan destek alarak yürüdüğünü ve zeminin kaygan olduğunu savundu. Savunmasında suçlamaları reddeden Gülter, annesinin düştüğünü görmediğini belirterek, “Görsem tutardım. Her anne kız arasında tartışma olsa da sırtımı yasladığım arkadaşımı kaybettim” dedi. Sultan'ın kendisine iftira attığını düşündüğünü söyleyen Gülter, “İftiraya uğradığıma inanıyorum. Ben ilahi adalete inanıyorum. Öbür dünyada annemle el ele hesap soracağız. Annemi lekelediler. Kızımın bu lekeyle yaşamasını istemiyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme, Gülter'i “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.