Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü’nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin davada, ablası Kader Tut’un avukatları olay gecesine dair daraltılmış baz incelemesi yapılması talebinde bulundu. Dosyada şimdi, cinayet gecesi telefon üzerinden sesli ya da görüntülü görüşme yoluyla üçüncü bir kişinin yönlendirme yapıp yapmadığı araştırılıyor.

Şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay anında yanında bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alınmış; Gülter tutuklanırken Ulu hakkında ev hapsi kararı verilmişti. İddianamede annesini pencereden ittiği öne sürülen Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 9 Ekim 2026’da "üstsoya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

KAYITLARDAKİ KAN DONDURAN İFADELER VE "ERKEK SESİ" İDDİASI

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları tarafından hazırlatılan iki ayrı bilimsel mütalaa ve ses analiz raporunda, olay anına dair dehşet verici diyaloglar deşifre edilmişti. Ses mühendisi ve uzmanların hazırladığı dökümlerde şu ifadeler dikkat çekmişti:

Sultan Nur Ulu’ya atfedilen sözler: "At", "Beni izliyo beni izliyo".

Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen sözler: "Elini de bırakmıyor muydu ki", "Özür dile", "Telefonu aç", "Atla camdan" ve olayın hemen ardından "Koş annem yok koş".

Kayıtlarda tespit edilen ve biri erkek olmak üzere dört farklı konuşmacıya ait olduğu belirtilen sesler arasında "Atsın" ve "Atla camdan" ifadeleri yer aldı.

SES ANALİZ RAPORLARINDAKİ DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Dava sürecinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları tarafından ev içi güvenlik kamerası kayıtlarına ilişkin hazırlatılan 2 ayrı ses analiz raporunda çarpıcı detaylar yer aldı. Raporda, Sultan Nur Ulu’ya atfedilen “At”, “Beni izliyo beni izliyo” ifadeleri ile Tuğyan Ülkem Gülter’e atfedilen “Elini de bırakmıyor muydu ki”, “Özür dile”, “Telefonu aç”, “Atla camdan” ve olay sonrasında sarf edilen “Koş annem yok koş” sözleri tespit edildi.

Raporda ayrıca bir erkek sesine atfedilen “atsın” ve “Atla camdan” ifadelerinin de bulunduğu belirtildi. Söz konusu erkek sesinin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia edilirken, uzman raporlarının ardından Tuğberk Yağız Gülter’in avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER GÖRÜŞMEYE Mİ KATILDI? DARALTILMIŞ BAZ TALEBİ

Ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadelerin ortaya çıkması üzerine Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları da harekete geçti. Avukatlar, olay gecesi evde bulunan telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep ederek, üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli veya görüntülü görüşmeye katılıp katılmadığının tespit edilmesini istedi.