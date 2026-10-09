Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren "Güllü" lakaplı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yargılama süreci devam ediyor. Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, "kasten öldürme" suçlamasıyla 10 aydır tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ev hapsi kaldırılan arkadaşı Sultan Nur Ulu yeniden hakim karşısına çıktı. Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, savcının esas hakkındaki mütalaası ve kan donduran tanık beyanları damga vurdu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAVUNMA: ARKAM DÖNÜKTÜ

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki iddiaları ağlayarak reddetti. Olay günü annesiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını, salonda birlikte dans edip eğlendiklerini savunan Gülter, korkunç anı şu sözlerle anlattı: "Sultan ile odadaydık, annem de yanımıza gelip bizimle oynamaya başladı. Sultan aynaya bakıyordu, benim ise arkam dönüktü. Bir anda yüksek bir ses duydum, arkamı döndüğümde annem yoktu. Şoka girdim ve Sultan'a 'koş' diye bağırıp aşağı koştum. Görseydim kesinlikle tutmaya çalışırdım. Annemi ben itmedim."

KAN DONDURAN İDDİA: ANNESİNİ ATTIĞINI GÖRDÜM

Davada "yalan tanıklık" suçlamasıyla yargılanan sanığın arkadaşı Sultan Nur Ulu ise mahkemedeki ifadesiyle kan dondurdu. Daha önceki ifadelerini korktuğu için değiştirdiğini belirten Ulu, olay anında aynaya bakarken arkasını döndüğünü ve Tuğyan'ın annesini pencereden aşağı attığını kendi gözleriyle gördüğünü iddia etti. Ulu ayrıca, cenaze günü Tuğyan'ın kendisini "Beni yakarsan, ben de seni yakarım" diyerek tehdit ettiğini, bu nedenle gerçekleri anlatmak için avukatının yönlendirmesini beklediğini dile getirdi.

GÜLLÜ'NÜN OĞLUNDAN TEPKİ: HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM

Duruşmaya katılan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünden sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını istedi. Olay günü ablasının kendisini arayarak çığlık çığlığa haber verdiğini belirten Gülter, hızla hastaneye gittiğini ve polise evdeki güvenlik kameralarına ait kayıtları bizzat teslim ettiğini söyleyerek olaya karışan tüm şahıslardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

YENİ DELİL ORTAYA ÇIKTI: SES KAYITLARI DİNLENDİ

Duruşmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise Güllü’nün kardeşi Kader Tut’un avukatları tarafından mahkemeye sunulan kamera görüntüleri raporu oldu. Raporda, olay gecesi Tuğyan'ın arkadaşı Sultan'a fısıldayarak, "Şişt, Malkata’yı açalım öyle oynasın" dediği iddia edildi. Avukatlar, bu diyalogların cinayetin planlı işlendiğine işaret ettiğini savunarak, Sultan Nur Ulu'nun sadece tanık değil, cinayete iştirakten sanık olarak yargılanmasını talep etti.

SAVCI KARARINI VERDİ

Tarafların dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, elde edilen deliller ışığında tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter’in "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaanın okunması sırasında sanık Gülter'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü.