26 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, 51 yaşındaki sanatçı Gül Tut'un evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği bildirilmişti. İlk aşamada olayın kaza olabileceği değerlendirilirken, yürütülen soruşturma kapsamında yeni bulguların elde edildiği belirtildi.

İKİ SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, hazırlanan iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter birinci, Sultan Nur Ulu ise ikinci sanık olarak yer aldı. Savcılık, iki şüpheli hakkında soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda dava açılmasını talep etti.

Soruşturma dosyasına göre, olay gecesi evde bulunan güvenlik kamerasının devre dışı bırakıldığı iddia edilirken, bu durum da soruşturma kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında yer aldı.

İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise Sultan Nur Ulu’nun emniyetteki ifadesiyle yaşandı. Ulu ifadesinde, olayın bir kaza olmadığını öne sürerek, Güllü'nün pencereden dışarı baktığı sırada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından aşağıya itildiğini iddia etti. Bu itirafın ardından Gülter, "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu ifadenin ardından Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldığı ve tutuklandığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte iki sanık, Yalova'da görülecek davada hâkim karşısına çıkacak.