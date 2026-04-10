Şarkıcı Hadise, yeni albümü öncesi “Labirent” adlı şarkısını yayınladı. Motive ile birlikte çalıştığı projede bu kez klip için konuşulan bir detay öne çıktı.

HAZIRLIKLARI 1 AY SÜRDÜ

8 Mayıs’ta çıkacak “H” albümünün habercisi olan şarkı, yayınlanır yayınlanmaz dikkat çekti. Hadise’nin daha önce de birlikte çalıştığı Motive ile yeniden bir araya gelmesi öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Şarkının klibi ise özel olarak hazırlanan bir platoda çekildi. Klibin ön hazırlığı 1 ay sürdü. Hadise ve Motive’nin yer aldığı sahnelerle dikkat çeken klibin yönetmen koltuğunda Utku Kemal oturdu.

YAKLAŞIK 1 MİLYON TL HARCADI İDDİASI

Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre Hadise’nin bu klip için 1 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptığı öne sürüldü.

Müzik sektöründe son dönemde artan yapay zekâ kullanımı sonrası, bu hamle farklı bir tercih olarak değerlendirildi.

Şarkının sözleri Tüzzün ve Motive'ye, düzenlemesi ise Esad Fidan'a ait.