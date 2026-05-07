Sosyal medyada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a benzetilmesiyle gündeme gelen şarkıcı Kalben, konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı.

KİM JONG-UN'A BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı benzetmeler hakkında konuşan Kalben, dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Bana biraz benzeseydi, dünya daha güzel olurdu.”

''ZOR DEĞİLİM TUTKULUYUM''

Ünlü şarkıcı, kendisi hakkında yapılan yorumlara da değinerek, “Zor biri olduğum söyleniyor ama ben zor biri değilim, sadece çok tutkuluyum. İşimi ciddiye alıyorum, bu da beni güçlü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kalben’in açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.