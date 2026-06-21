KIRAÇ DOĞAYA AŞIK ÇIKTI
Türk rock müziğinin sevilen ismi Kıraç, müzik kariyerinin yanı sıra doğayla iç içe yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Konser yoğunluğu arasında kendisine zaman ayıran sanatçı, şehir hayatından uzaklaştığı anları anlattı.
KIRAÇ DOĞA SEVDASINI MUHABİRLERE ANLATTI
Etiler'deki ofisinde basın mensuplarını ağırlayan Kıraç, konser programının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Konserden konsere gidiyoruz. Repertuvarları da değiştiriyoruz" dedi.
ÜNLÜ ŞARKICI KARAVANINDA YAŞIYORDU
Etiler'deki ofisinde basın mensuplarını ağırlayan Kıraç, konser programının yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Konserden konsere gidiyoruz. Repertuvarları da değiştiriyoruz" dedi.
KONSERLER BİTİNCE ROTASI DOĞA OLUYOR
Sahne temposunun ardından dinlenmek için doğayı tercih ettiğini anlatan Kıraç, karavanıyla yaptığı kamplardan bahsetti.
Salda Gölü'nde verdikleri konser sonrası bölgede vakit geçirdiğini söyleyen ünlü sanatçı, doğa yaşamını şu sözlerle anlattı:
"Salda Gölü'nde konserimiz vardı. Oralarda kaldık biraz. Karavanım da var bir tane. Onunla gidiyoruz bazen kamp yapıyoruz."
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AİLESİYLE ÇİFTLİK HAYATI YAŞAMIŞTI
Kıraç'ın doğaya olan ilgisi aslında yeni değil. Ünlü sanatçının yıllar önce eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte çiftlik hayatına geçtiği ortaya çıkmıştı.
2017 yılında çıkan haberlere göre Kıraç, ailesiyle birlikte Beykoz'a bağlı Ali Bahadır Köyü'ndeki bir çiftlikte yılın belirli dönemlerinde yaşamını sürdürüyordu.
DOĞAYLA BAĞINI KOPARMIYOR
Sahne hayatının yoğunluğuna rağmen doğadan uzak kalmayan Kıraç'ın karavan ve çiftlik tutkusu, sanatçının sevenleri tarafından da ilgiyle karşılandı.
Ünlü şarkıcının şehirden uzak yaşam tercihi, yıllardır müzik dünyasındaki farklı karakterini ortaya koyan detaylardan biri oldu.
Çiftliği eşiyle birlikte banka kredisi kullanarak aldıklarını belirten Kıraç, o dönem yaptığı açıklamada doğayla iç içe hayatını şu sözlerle anlatmıştı:
"13 dönümlük bu çiftlikte 17 inek, 16 tavuk, 8 ördek ve 5 hindi besliyorum."
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