KONSERLER BİTİNCE ROTASI DOĞA OLUYOR

Sahne temposunun ardından dinlenmek için doğayı tercih ettiğini anlatan Kıraç, karavanıyla yaptığı kamplardan bahsetti.

Salda Gölü'nde verdikleri konser sonrası bölgede vakit geçirdiğini söyleyen ünlü sanatçı, doğa yaşamını şu sözlerle anlattı:

"Salda Gölü'nde konserimiz vardı. Oralarda kaldık biraz. Karavanım da var bir tane. Onunla gidiyoruz bazen kamp yapıyoruz."