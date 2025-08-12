2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren şarkıcı Lara, hastaneye kaldırıldı.
Lara, hasta yatağında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaşarak telefonlara bile cevap veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.
"GRİP BENİ YERE SERDİ"
Ünlü şarkıcı "Dostlar, 5 gündür grip beni yere semiş durumda. Telefonla ilgilenemiyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ederim ama dediğim gibi telefona bakamıyorum. Birkaç güne inşallah iyileşip Yozgat konserine harika bir şekilde gideceğim" ifadelerini kullandıç