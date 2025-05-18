Şarkıcı Linet Menaşi'nin Maslak'ta konser vereceğini öğrenen bir grup protesto etmek için toplandı. Kalabalığın artması ile beraber güvenliği sağlamak amacıyla Polis ekipleri de olay yerine geldi.

Linet yaşananları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Korktuğu her halinden belli olan ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"BENİ YALNIZ BIRAKMAYIN, BEN BİR SANATÇIYIM"

"Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum" diyen Linet Menaşi, "Şu anda kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM BANA DESTEK OLUN"

Linet Menaşi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi. Lütfen bana destek olun, lütfen artık bu zul bitsin, rica ediyorum. Türkiye'ye sesleniyorum buradan: Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra öyle olacak. Lütfen size rica ediyorum, bu davada beni yalnız bırakmayın."