İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında ara ödemelerin başlamasının ardından, soruşturmayla ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor.

Bu süreçte X platformunda Murat Boz hakkında da bir iddia ortaya atıldı. Bir sosyal medya hesabı, şarkıcının fon ve hisse yatırımlarında büyük kayıp yaşadığını ve bu nedenle yatırım danışmanını değiştirdiğini ileri sürdü.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu paylaşımın kısa sürede yayılmasının ardından Murat Boz da iddialara yanıt verdi. Şarkıcı, “Hadi ya? Benim niye haberim yok” sözleriyle söylentilere tepki gösterdi.

Boz, daha sonra yaptığı açıklamada ise iddiaları yalanlayarak, “Milletin canı burnunda dedikodudan uzak durmak lazım” ifadelerini kullandı.